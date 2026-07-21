Informations pratiques

Figeac

Festival Renaissance à Figeac chai de la Vinadie, une découverte du terroir !

812 Route du Pech de la Dausse Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire. Conférences, spectacles, concerts, projections, ateliers, expositions, visites, animations, marchés et découvertes invitent le public à explorer…

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812 Route du Pech de la Dausse Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 03 99 56 31 contact@lavinadie.fr

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English :

The Re-Naissance Festival, which runs for one month, celebrates the heritage, history, and spirit of the Renaissance through a multidisciplinary program

L’événement Festival Renaissance à Figeac chai de la Vinadie, une découverte du terroir ! Figeac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Figeac