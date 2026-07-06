Journée Sales Gonzesses L’Atelier Dulcie-September Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 –

Gratuit : non Prix libre et solidaire Tout public

Le collectif nantais Sales Gonzesses organise sa première grande journée événementielle à l’Atelier Dulcie-September, en plein centre-ville de Nantes, de 14h à 22h avec un after au Sœur Carnage. Au programme : concerts, DJ set, conférence, ateliers, stands associatifs et ce dans un espace pensé comme accessible, engagé et bienveillant.L’objectif de cette journée est de fédérer les forces inclusives locales, de croiser les disciplines artistiques et militantes, et de rendre visibles les minorités de genre et initiatives féministes intersectionnelles du territoire.Sales Gonzesses souhaite ainsi créer un espace de rencontres, de dialogue et de sensibilisation, où les collectifs locaux peuvent présenter leurs projets, témoigner de leurs expériences et tisser des liens entre elleux. L’événement se déploie sur trois espaces complémentaires :• une cour extérieure dédiée à l’expression scénique• un espace stands consacré aux associations et créateurices• une salle où auront lieu table ronde, ateliers et expos.???? Billetterie à prix libre et modulable???? Page Instagram Sales Gonzesses

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036

https://www.helloasso.com/associations/sales-gonzesses/evenements/journee-sales-gonzesses



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