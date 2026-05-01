Montlieu-la-Garde

Journée sécurité routière

42 avenue de la République Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’auto école stef vous propose une journée dédiée à la sécurité routière

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42 avenue de la République Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 44 12 mairiemontlieulagarde@wanadoo.fr

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English :

The stef auto school organizes a day dedicated to road safety

L’événement Journée sécurité routière Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge