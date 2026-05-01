Journée sécurité routière Montlieu-la-Garde
Journée sécurité routière Montlieu-la-Garde samedi 30 mai 2026.
Montlieu-la-Garde
Journée sécurité routière
42 avenue de la République Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’auto école stef vous propose une journée dédiée à la sécurité routière
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42 avenue de la République Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 44 12 mairiemontlieulagarde@wanadoo.fr
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English :
The stef auto school organizes a day dedicated to road safety
L’événement Journée sécurité routière Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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