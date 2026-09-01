Journée solidaire Gymnase La Lionchère Tence

Informations pratiques

Tence

Journée solidaire

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les pompiers Tençois organisent leur traditionnel marche solidaire suivie de la soupe au choux. Cette année, les bénéfices seront reversés à Malou, une jeune Tençoise atteinte d’une maladie génétique rarissime, seulement 10 cas dans le monde.

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Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 00 29 07 gillesdumas30@gmail.com

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English :

The Ten%E7ois firefighters are organizing their traditional charity walk, followed by cabbage soup. This year, the proceeds will go to Malou, a young girl from Ten%E7ois who suffers from an extremely rare genetic disorder—there are only 10 known cases worldwide.

L’événement Journée solidaire Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon