Journée solidaire Gymnase La Lionchère Tence
samedi 12 septembre 2026 · Gymnase La Lionchère · Tence
Informations pratiques
Tence
Journée solidaire
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les pompiers Tençois organisent leur traditionnel marche solidaire suivie de la soupe au choux. Cette année, les bénéfices seront reversés à Malou, une jeune Tençoise atteinte d’une maladie génétique rarissime, seulement 10 cas dans le monde.
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Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 00 29 07 gillesdumas30@gmail.com
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English :
The Ten%E7ois firefighters are organizing their traditional charity walk, followed by cabbage soup. This year, the proceeds will go to Malou, a young girl from Ten%E7ois who suffers from an extremely rare genetic disorder—there are only 10 known cases worldwide.
L’événement Journée solidaire Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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