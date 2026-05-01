Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney

Vagney

Journée spéciale pêche à la carpe

ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Que vous soyez débutant ou passionnée, venez nombreux ! Conseils personnalisés, démonstrations de techniques et montages, astuces pour améliorer vos résultats, échanges. En partenariat avec Alsa-Carpe.Tout public

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ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 09 68 54 83 aappmavagney@gmail.com

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English :

Whether you’re a beginner or an enthusiast, come one, come all! Personalized advice, demonstrations of techniques and set-ups, tips on how to improve your results, discussions. In partnership with Alsa-Carpe.

L’événement Journée spéciale pêche à la carpe Vagney a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES