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Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney

Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney

Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney samedi 23 mai 2026.

Lieu : ÉTANG DES ÉCHETS

Adresse : D 43

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vagney

Journée spéciale pêche à la carpe

ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Que vous soyez débutant ou passionnée, venez nombreux ! Conseils personnalisés, démonstrations de techniques et montages, astuces pour améliorer vos résultats, échanges. En partenariat avec Alsa-Carpe.Tout public
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ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 09 68 54 83  aappmavagney@gmail.com

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English :

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L’événement Journée spéciale pêche à la carpe Vagney a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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