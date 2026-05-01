Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney
Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney samedi 23 mai 2026.
Vagney
Journée spéciale pêche à la carpe
ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
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ÉTANG DES ÉCHETS D 43 Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 09 68 54 83 aappmavagney@gmail.com
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English :
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L’événement Journée spéciale pêche à la carpe Vagney a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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