Vagney

Loto

Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

L’association VICA vous invite à un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du jeu ! Venez tenter votre chance ! De nombreux lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. Ouvert à tous Ambiance chaleureuse garantie !Adultes

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Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

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English :

The VICA association invites you to an afternoon of fun and games! Come and try your luck! Lots of prizes to be won! Refreshments and snacks on site. Open to all? Warm atmosphere guaranteed!

L’événement Loto Vagney a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES