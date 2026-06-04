JOURNÉE SPORT DÉCOUVERTE VACANCES COMPLEXE SPORTIF BRIANNA VIDÉ Seysses

Seysses

JOURNÉE SPORT DÉCOUVERTE VACANCES

COMPLEXE SPORTIF BRIANNA VIDÉ 3 Avenue Nelson Mandela Seysses Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Le Service Municipal des Sports organise régulièrement des Journées Sport Découverte afin de proposer au plus grand nombre des activités physiques et sportives dans un objectif de découverte et de plaisir.

Activités à destination des 8 14 ans. Les enfants/adolescents inscrits via ce dispositif seront encadrés par les organisateurs. 2 .

COMPLEXE SPORTIF BRIANNA VIDÉ 3 Avenue Nelson Mandela Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

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English :

The Municipal Sports Department regularly organizes Sport Découverte days to offer as many people as possible the chance to discover and enjoy physical and sporting activities.

L’événement JOURNÉE SPORT DÉCOUVERTE VACANCES Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE