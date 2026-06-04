FEU D’ARTIFICE Seysses
FEU D’ARTIFICE Seysses lundi 13 juillet 2026.
Seysses
FEU D’ARTIFICE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La municipalité vous a réservé un beau programme pour le lundi 13 juillet 2026 ! Ne ratez pas cette soirée magique !
Rendez-vous à 19h pour le repas avec buvette, à 22h45 pour le feu d’artifice, et concert avec l’orchestre Miami à 23h. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
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English :
The municipality has a great program in store for you on Monday, July 13, 2026! Don’t miss this magical evening!
L’événement FEU D’ARTIFICE Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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