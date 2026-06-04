Seysses

FEU D’ARTIFICE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La municipalité vous a réservé un beau programme pour le lundi 13 juillet 2026 ! Ne ratez pas cette soirée magique !

Rendez-vous à 19h pour le repas avec buvette, à 22h45 pour le feu d’artifice, et concert avec l’orchestre Miami à 23h. .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

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English :

The municipality has a great program in store for you on Monday, July 13, 2026! Don’t miss this magical evening!

L’événement FEU D’ARTIFICE Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE