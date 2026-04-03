FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses
FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses samedi 13 juin 2026.
Seysses
FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvez une nouvelle édition de la fête à l’ancienne proposée par le Secours populaire français.
Retrouvez une nouvelle édition de la fête à l’ancienne proposée par le Secours populaire français. Jeux en bois… tous les enfants seront gagnants !Spectacle gratuit pour les enfants.
Bal guinguette à 20h avec buvette. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie seysses.spf@gmail.com
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English :
A new edition of the old-fashioned party organized by Secours populaire français.
L’événement FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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