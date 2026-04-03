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FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses

FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses

FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses samedi 13 juin 2026.

Adresse : PARC DE LA BOURDETTE

Ville : 31600 Seysses

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-06-13T15:00:00

Fin : 2026-06-13T22:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Seysses

FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Retrouvez une nouvelle édition de la fête à l’ancienne proposée par le Secours populaire français.
Retrouvez une nouvelle édition de la fête à l’ancienne proposée par le Secours populaire français. Jeux en bois… tous les enfants seront gagnants !Spectacle gratuit pour les enfants.
Bal guinguette à 20h avec buvette.   .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie   seysses.spf@gmail.com

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English :

A new edition of the old-fashioned party organized by Secours populaire français.

L’événement FÊTE À L’ANCIENNE SECOURS POPULAIRE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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