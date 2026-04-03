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FESTIBIÈRE Seysses

FESTIBIÈRE Seysses

FESTIBIÈRE Seysses samedi 6 juin 2026.

Adresse : PARC DE LA BOURDETTE

Ville : 31600 Seysses

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-06-06T15:00:00

Fin : 2026-06-06T00:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Seysses

FESTIBIÈRE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le Comité Festif Seyssois vous accueille pour la 6ème édition du FestiBière.
Au programme, des brasseurs locaux, de la musique (concerts), des jeux de bar et de la bonne ambiance.   .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie   cfs31600@gmail.com

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English :

The Comité Festif Seyssois welcomes you to the 6th edition of FestiBière.

L’événement FESTIBIÈRE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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