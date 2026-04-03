FESTIBIÈRE Seysses
FESTIBIÈRE Seysses samedi 6 juin 2026.
Seysses
FESTIBIÈRE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Comité Festif Seyssois vous accueille pour la 6ème édition du FestiBière.
Au programme, des brasseurs locaux, de la musique (concerts), des jeux de bar et de la bonne ambiance. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie cfs31600@gmail.com
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English :
The Comité Festif Seyssois welcomes you to the 6th edition of FestiBière.
L’événement FESTIBIÈRE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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