Seysses

RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE

DÉPART PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le service des sports de la ville de Seysses vous propose une randonnée intergénérationnelle nocturne.

Le service des sports de la ville de Seysses vous propose une randonnée intergénérationnelle nocturne le vendredi 05 juin dès 20h30.

Prévoir lampes frontales, eau et bâtons de marche. .

DÉPART PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Seysses’ sports department is organizing an intergenerational evening hike.

L’événement RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE