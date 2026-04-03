RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE Seysses
RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE Seysses vendredi 5 juin 2026.
Seysses
RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE
DÉPART PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le service des sports de la ville de Seysses vous propose une randonnée intergénérationnelle nocturne.
Le service des sports de la ville de Seysses vous propose une randonnée intergénérationnelle nocturne le vendredi 05 juin dès 20h30.
Prévoir lampes frontales, eau et bâtons de marche. .
DÉPART PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
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English :
Seysses’ sports department is organizing an intergenerational evening hike.
L’événement RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE NOCTURNE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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