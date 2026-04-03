MARCHÉ NOCTURNE Seysses
MARCHÉ NOCTURNE Seysses vendredi 12 juin 2026.
Seysses
MARCHÉ NOCTURNE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Le marché nocturne de Seysses est de retour!
Rendez-vous le vendredi 12 juin 2026 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème “Carnet de voyage escales gourmandes & artisanales” ! .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Seysses night market is back!
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Seysses (Haute-Garonne)
- YVONNE SALLE DES FÊTES Seysses 11 avril 2026
- A 4 MAINS SALE DES FÊTES Seysses 11 avril 2026
- OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses 11 avril 2026
- CHASSE AUX OEUFS Seysses 11 avril 2026
- SOIRÉE SPÉCIALE PIERRE ET MARTHE BONNARD SALLE DES FÊTES Seysses 16 avril 2026