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MARCHÉ NOCTURNE Seysses

MARCHÉ NOCTURNE Seysses

MARCHÉ NOCTURNE Seysses vendredi 12 juin 2026.

Adresse : PARC DE LA BOURDETTE

Ville : 31600 Seysses

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-06-12T18:00:00

Fin : 2026-06-12T23:00:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Seysses

MARCHÉ NOCTURNE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Le marché nocturne de Seysses est de retour!
Rendez-vous le vendredi 12 juin 2026 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème “Carnet de voyage escales gourmandes & artisanales” !   .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64  infos@mairie-seysses.fr

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English :

The Seysses night market is back!

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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