FÊTE DE LA MUSIQUE Seysses
FÊTE DE LA MUSIQUE Seysses dimanche 21 juin 2026.
Seysses
FÊTE DE LA MUSIQUE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez participer à cette journée festive et musicale! Organisée par l’association Les Gamins de Langevin.
Organisée par l’association Les Gamins de Langevin. Avec la participation des élèves musiciens du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud (CRI Axe Sud) .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 71 85 18 07 ape.langevin.seysses@gmail.com
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English :
Come and take part in this festive and musical day! Organized by the association Les Gamins de Langevin.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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