Seysses

FÊTE DE LA MUSIQUE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez participer à cette journée festive et musicale! Organisée par l’association Les Gamins de Langevin.

Organisée par l’association Les Gamins de Langevin. Avec la participation des élèves musiciens du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud (CRI Axe Sud) .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 71 85 18 07 ape.langevin.seysses@gmail.com

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English :

Come and take part in this festive and musical day! Organized by the association Les Gamins de Langevin.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE