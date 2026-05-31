Seysses fête la musique au Parc de la Bourdette, Parc de la Bourdette à SEYSSES, Seysses
Seysses fête la musique au Parc de la Bourdette, Parc de la Bourdette à SEYSSES, Seysses dimanche 21 juin 2026.
Seysses fête la musique au Parc de la Bourdette Dimanche 21 juin, 16h00 Parc de la Bourdette à SEYSSES Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Venez fêter l’été et la musique en famille au coeur du parc verdoyant de la Bourdette à Seysses. L’association « Les Gamins de Langevin » vous invite à passer une journée conviviale, chaleureuse, dont les bénéfices serviront à proposer des actions culturelles et soutenir les écoles Langevin de Seysses.
Au programe :
16H : LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE AXE SUD ET DES ÉCOLES DE SEYSSES
18H30 : BOUM ENFANTS
19H : SOULSHINE VOICES (GOSPEL)
20H30 : LES POUPÉES BARBUES (POP-ROCK)
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GOÛTER & BUVETTE
FOODTRUCKS & ESPACE DE RESTAURATION AU CŒUR DU PARC
Venez nombreux !
Un évènement organisé par l’association Les Gamins de Langevin, en partenariat avec l’atelier de design graphique et vidéo Agiteo.
Avec le soutien et l’aide de la ville de Seysses et la participation du Conservatoire Axe Sud.
Parc de la Bourdette à SEYSSES Parc Bourdette 31600 SEYSSES Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie Parc verdoyant au cœur de la ville de Seysses Grand Parking école Paul Langevin, accès facile
Venez fêter l’été et la musique en famille au coeur du parc verdoyant de la Bourdette à Seysses. L’association « Les Gamins de Langevin » vous invite à passer une journée conviviale, chaleureuse, les…
©Agiteo
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