OBSERVATOIRE DES SAISONS MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

Seysses

OBSERVATOIRE DES SAISONS

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Que vous débutiez dans l’observation de la nature ou que vous soyez un naturaliste aguerri, vous pouvez participer au programme de sciences participatives, l’observatoire des saisons, en observant, le temps d’une balade, la nature qui vous entoure…

Atelier animé par Claude-Isabelle Biason

L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme qui permet aux citoyens et citoyennes de tout âge de contribuer à la recherche scientifique sur le changement climatique. Il s’agit d’un programme de sciences participatives !

Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour

s’informer sur les Sciences participatives qui apportent des données aux chercheurs travaillant sur le changement climatique, la biodiversité…

apprendre ensemble ou de façon autonome les plantes sauvages, les arbres de notre environnement, les observer à divers stades de développement.

Participation occasionnelle ou régulière. .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

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English :

Whether you are new to nature observation or a seasoned naturalist, you can take part in the participative science program, Observatoire des saisons, by observing the nature around you during a walk?

L’événement OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE