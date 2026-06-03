Seysses

PARTIR EN LIVRE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

La 12e édition de Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imagina.

En partenariat avec la Librairie À demi-mots

Dans le cadre de la 12e édition de Partir en Livre, la Médiathèque vous propose une journée au Parc de la Bourdette autour du thème Nos petits et grands héros . Au programme de cette héroïque journée

Tout au long de la journée

Atelier marque-page dessine ton héro

Stand de la librairie A demi-mot

Jeux géants en bois

Espace lecture… .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

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English :

The 12th edition of Partir en Livre invites young and old alike to explore the teeming world of heroes. A strong, inspiring and unifying theme, which resonates particularly well with the imagina…

L’événement PARTIR EN LIVRE Seysses a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE