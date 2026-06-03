PARTIR EN LIVRE Seysses
PARTIR EN LIVRE Seysses jeudi 9 juillet 2026.
Seysses
PARTIR EN LIVRE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La 12e édition de Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imagina.
En partenariat avec la Librairie À demi-mots
Dans le cadre de la 12e édition de Partir en Livre, la Médiathèque vous propose une journée au Parc de la Bourdette autour du thème Nos petits et grands héros . Au programme de cette héroïque journée
Tout au long de la journée
Atelier marque-page dessine ton héro
Stand de la librairie A demi-mot
Jeux géants en bois
Espace lecture… .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
The 12th edition of Partir en Livre invites young and old alike to explore the teeming world of heroes. A strong, inspiring and unifying theme, which resonates particularly well with the imagina…
L’événement PARTIR EN LIVRE Seysses a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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