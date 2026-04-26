Alvignac

Journée sportive et ludique à la Source Salmière

Alvignac Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez profiter en famille du cadre exceptionnel qu'offre la Source Salmière avec de nombreuses activités proposées tout au long de la journée comme de la randonnée, Vtt, pétanque, jeux en famille etc

Buvette et restauration sur place

Venez profiter en famille du cadre exceptionnel qu'offre la Source Salmière avec de nombreuses activités proposées tout au long de la journée comme de la randonnée, Vtt, pétanque, jeux en famille etc

Buvette et restauration sur place

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Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 52 01 14 27

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English :

Come and enjoy the exceptional setting of the Source Salmière with your family, with many activities on offer throughout the day such as hiking, mountain biking, pétanque, family games etc

Beverage and catering on site

L’événement Journée sportive et ludique à la Source Salmière Alvignac a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne