Journée sports, culture et loisirs Beauville
Journée sports, culture et loisirs Beauville samedi 13 juin 2026.
Beauville
Journée sports, culture et loisirs
Place du Carré Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Plus de 20 associations du territoire viennent présenter leurs activités sportives, culturelles et de loisirs, pour les petits et les grands.
Démonstration, initiations tout au long de la journée.
Buvette et restauration sur place. .
Place du Carré Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 77 53 05 foyerscsbeauville@gmail.com
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English : Journée sports, culture et loisirs
L’événement Journée sports, culture et loisirs Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen
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