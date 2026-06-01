Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée sports, culture et loisirs Beauville

Journée sports, culture et loisirs Beauville

Journée sports, culture et loisirs Beauville samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Carré

Ville : 47470 Beauville

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Beauville

Journée sports, culture et loisirs

Place du Carré Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Plus de 20 associations du territoire viennent présenter leurs activités sportives, culturelles et de loisirs, pour les petits et les grands.
Démonstration, initiations tout au long de la journée.
Buvette et restauration sur place.   .

Place du Carré Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 77 53 05  foyerscsbeauville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée sports, culture et loisirs

L’événement Journée sports, culture et loisirs Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen

À voir aussi à Beauville (Lot-et-Garonne)