Beauville

Journée sports, culture et loisirs

Place du Carré Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plus de 20 associations du territoire viennent présenter leurs activités sportives, culturelles et de loisirs, pour les petits et les grands.

Démonstration, initiations tout au long de la journée.

Buvette et restauration sur place. .

Place du Carré Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 77 53 05 foyerscsbeauville@gmail.com

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English : Journée sports, culture et loisirs

L’événement Journée sports, culture et loisirs Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen