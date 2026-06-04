Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville

Beauville

Repas traditionnel 13 juillet

Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant.

Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant. .

Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 53 24 78 info@beauvillenvie.fr

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English : Repas traditionnel 13 juillet

July 13 meal followed by fireworks and dancing.

L’événement Repas traditionnel 13 juillet Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen