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Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville

Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville

Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Place Archambault De Vencay

Ville : 47470 Beauville

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Beauville

Repas traditionnel 13 juillet

Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant.
Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant.   .

Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 53 24 78  info@beauvillenvie.fr

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English : Repas traditionnel 13 juillet

July 13 meal followed by fireworks and dancing.

L’événement Repas traditionnel 13 juillet Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen

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