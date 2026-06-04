Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville
Repas traditionnel 13 juillet Place de la Mairie Beauville lundi 13 juillet 2026.
Beauville
Repas traditionnel 13 juillet
Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant.
Repas du 13 juillet suivi du feu d’artifice et d’un bal dansant. .
Place de la Mairie Place Archambault De Vencay Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 53 24 78 info@beauvillenvie.fr
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English : Repas traditionnel 13 juillet
July 13 meal followed by fireworks and dancing.
L’événement Repas traditionnel 13 juillet Beauville a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen
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