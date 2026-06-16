Beauville

Musique et Patrimoine

Place du Carré Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Départ à 15h30 place du carré, circuit découverte du village ponctué de commentaires historique et chants avec l’Ecume des Sons, suivi d’un concert dans l’église et d’un pot de l’amitié.

Participation libre

Départ à 15h30 place du carré, circuit découverte du village ponctué de commentaires historique et chants avec l’Ecume des Sons, suivi d’un concert dans l’église et d’un pot de l’amitié.

Participation libre .

Place du Carré Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 06 28 foyerscsbeauville@gmail.com

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English : Musique et Patrimoine

Departure at 3:30 p.m. from Place du Carré, a village discovery tour featuring historical commentary and songs with L’Ecume des Sons, followed by a concert in the church and a friendly get-together.

Admission by donation

L’événement Musique et Patrimoine Beauville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen