Journée technique consacrée aux ressources génétiques de la vigne, Campus La Gaillarde, SupAgro, Montpellier (34), Montpellier

Informations pratiques

Journée technique consacrée aux ressources génétiques de la vigne Mercredi 7 octobre, 09h00 Campus La Gaillarde, SupAgro, Montpellier (34) Hérault

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Face au changement climatique, aux nouvelles maladies et aux attentes de la filière, elles offrent une diversité essentielle pour créer les vignobles de demain.

À l’occasion des 150 ans de la collection ampélographique de Vassal-Montpellier, INRAE Occitanie-Montpellier, L’Institut Agro Montpellier, l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et les Partenaires de la Sélection Vigne vous invitent à une journée technique, le 7 octobre 2026, sur le campus de La Gaillarde. Au programme :

• des conférences animées par des spécialistes de la vigne ;

• des échanges avec les acteurs de la filière ;

• des visites et ateliers techniques autour de la collection.

Professionnels de la filière, chercheurs, enseignants, étudiants ou passionnés de viticulture : venez découvrir comment les ressources génétiques contribuent à construire des vignobles plus résilients et durables.

Télécharger le programme

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire dès maintenant.

Campus La Gaillarde, SupAgro, Montpellier (34) 2 place Pierre Viala, 34000 Montpellier Montpellier 34967 Les Cévennes Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyp_FNDCZLQsCCA6ESUNUMF3UVtOYirGHz-sfeK2553rGsw/viewform »}] [{« link »: « https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/2026_0728_programme_jtech_vassal-ress-genetiques_v3_0.pdf »}]

Les ressources génétiques de la vigne sont un formidable levier pour préparer l’avenir de la viticulture.

INRAE