Journée vélo route de solférino Sabres
Journée vélo route de solférino Sabres samedi 16 mai 2026.
Sabres
Journée vélo
route de solférino Parking de la médiathèque du Leu Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de Mai à vélo, l’ACL vous propose
De 9h30 à 12h30 Cassavélo Entraide Repair vélo
12h à 14h30 Pic-nic auberge espagnole
14h30 à 18h Balade à vélo déguisé sur la piste cyclable de Sabres à Commensacq.
Dans le cadre de Mai à vélo, l’ACL vous propose
De 9h30 à 12h30 Cassavélo
les bénévoles vous apprennent à entretenir et réparer votre vélo (adulte et enfant) en utilisant des pièces d’occasion à petit prix ou neuves qui seront à votre charge.
12h à 14h30 Pic-nic auberge espagnole
14h30 à 18h Balade à vélo déguisé sur la piste cyclable de Sabres à Commensacq.
Cette balade à vélo vous permettra de (re)découvrir une partie de la voie verte qui relie Mimizan à Sabres. Nous passerons derrière Marquèze et traverserons les forêts de pins et le pont Eiffel jusqu’à l’oeuvre du Wagon de Commensacq qui nous sera présentée
par la Forêt d’art contemporain.
Vous serez accompagnés par des membres de l’ACL.
Les enfants pourront participer sous la responsabilité de leur parents avec la possibilité de retour si nécessaire. Boucle d’environ 22 km, prévoir 3h30. .
route de solférino Parking de la médiathèque du Leu Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
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English : Journée vélo
As part of Mai à vélo, ACL offers you
9:30 am to 12:30 pm: Cassavélo Entraide Repair vélo
12 to 2:30 pm: Picnic at the auberge espagnole
2:30 pm to 6 pm: Disguised bike ride along the cycle path from Sabres to Commensacq.
L’événement Journée vélo Sabres a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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