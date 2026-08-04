Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel

Informations pratiques

Plouarzel

Journée Yoga et Ressourcement

Domaine de Kerzuat Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:00:00

fin : 2026-08-04 19:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Offrez-vous une journée pour vous, une parenthèse Yoga et bien-être avec un programme riche, que vous soyez pratiquants confirmés ou débutants

8h marche méditative, pranayama dans la nature, suivie d’une séance de Hatha Yoga sur la plage, dispensée par Sailaja (professeur indienne) et Sabine

10h petit déjeuner sain et énergétique sur la plage

Temps libre

13h30 déjeuner buffet végétarien

Temps libre

16h-17h30 atelier de sonothérapie. Pour retrouver un équilibre émotionnel et physique avec un nettoyage énergétique des chakras.

Séverine, sonothérapeute, vous propose

– un ancrage avec le tambour en utilisant la respiration du périnée

– le chant des voyelles pour relancer les énergies bloquées dans les 7 chakras

– un voyage sonore pour faire circuler l’énergie dans tout le corps avec ses nombreux instruments et sa voix.

18h séance de yoga doux (Yin) et méditation

Durant la journée, pendant les temps libres, vous aurez accès à un jacuzzi, une piscine intérieure, un espace bien-être où vous relaxer, un jardin, plusieurs lieux intérieurs où vous poser pour méditer, écrire, lire, vous reposer.

Tous les repas sont très qualitatifs, préparés par Julie, notre coach culinaire, et sont faits maison.

Cette retraite Yoga est ouverte à la journée ou à la semaine. Merci de consulter les autres journées car le programme des ateliers est différent chaque jour !

Vous pouvez également participer à un seul cours ou atelier.

Il est également possible de poursuivre la journée avec nous en restant pour le dîner (végétarien ou non végétarien), merci de nous consulter pour le tarif. .

Domaine de Kerzuat Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 18 12 46 60

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English :

L’événement Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE