Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel

Informations pratiques

Plouarzel

Journée Yoga et Ressourcement

Domaine de Kerzuat Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05 19:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Offrez-vous une journée pour vous, une parenthèse Yoga et bien-être avec un programme riche, que vous soyez pratiquants confirmés ou débutants

8h00 Pranayama (techniques respiratoires pour activer son énergie intérieure) et méditation

Séance suivie d’un moment de repos avec tisane anti-inflammatoire

8h45 cours de Hatha Yoga, dispensé par Sailaja (professeur indienne) et Sabine, suivi d’une méditation de bain sonore, dirigée par Séverine, sonothérapeute

10h petit déjeuner sain et énergétique

Temps libre

13h30 déjeuner buffet végétarien

Temps libre

16h30 Atelier de méditation

Thème méditation autour de mantras indiens chantés (chanting mantras).

Traditionnellement, un mantra peut être juste un mot ou un son, voire une phrase, ayant une dimension sacrée et hautement spirituelle. Le mantra se répète pendant la séance de méditation mais aussi à n’importe quel moment du quotidien. Cette technique crée naturellement un état de calme, le mental s’apaise, la concentration est absolue. Il est aussi possible de choisir son mantra. Plus il sera répété, plus il s’intégrera dans son être, plus il transformera sa vie car, peu à peu, il deviendra réalité.

18h séance de yoga doux (Yin) et méditation

Durant la journée, pendant les temps libres, vous aurez accès à un jacuzzi, une piscine intérieure, un espace bien-être où vous relaxer, un jardin, plusieurs lieux intérieurs où vous poser pour méditer, écrire, lire, vous reposer. Si vous préférez profiter de la plage, elle se situe à 7mn en voiture.

Tous les repas sont très qualitatifs, préparés par Julie, notre coach culinaire, et sont faits maison.

Cette retraite Yoga est ouverte à la journée ou à la semaine. Merci de consulter les autres journées car le programme des ateliers est différent chaque jour !

Vous pouvez également participer à un seul cours ou atelier. .

Domaine de Kerzuat Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 18 12 46 60

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English :

L’événement Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE