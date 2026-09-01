JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER D’ART RESTAURATION RIEUX-VOLVESTRE PORTES OUVERTES ATELIER D’ART Rieux-Volvestre
samedi 19 septembre 2026 · PORTES OUVERTES ATELIER D'ART · Rieux-Volvestre
Informations pratiques
Rieux-Volvestre
JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER D’ART RESTAURATION RIEUX-VOLVESTRE
PORTES OUVERTES ATELIER D’ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Découvrez la boutique et échangez avec une artiste restauratrice d’oeuvres d’art. .
PORTES OUVERTES ATELIER D’ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.
L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER D’ART RESTAURATION RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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