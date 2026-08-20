Visite commentée : au temps des chanoines, Village de Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Visite commentée : au temps des chanoines 18 et 19 septembre Village de Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Payant : 5€ / Sur réservation (au plus tard le 17/09)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.

Attention, pas adaptée aux PMR

Vendredi 18/09 : réservé scolaires

Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre

10h / 11h30 / 13h /14h / 15h30 / 17h

Payant : 5€

Sur réservation (au plus tard le 17/09)

Renseignements :

06 82 17 36 22

naa.michel@gmail.com

Village de Rieux-Volvestre 5 place Lastic Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 17 36 22 »}, {« type »: « email », « value »: « naa.michel@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:naa.michel@gmail.com »}]

Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.

©OTIVolvestre