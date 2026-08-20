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Visite commentée : au temps des chanoines, Village de Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre

vendredi 18 septembre 2026 · Village de Rieux-Volvestre · Rieux-Volvestre

Visite commentée : au temps des chanoines, Village de Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Village de Rieux-Volvestre
Adresse
5 place Lastic Rieux-Volvestre,
Ville
31310 Rieux-Volvestre
Département
Haute-Garonne
Tarif
Payant : 5€ / Sur réservation (au plus tard le 17/09)

Visite commentée : au temps des chanoines 18 et 19 septembre Village de Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Payant : 5€ / Sur réservation (au plus tard le 17/09)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.
Attention, pas adaptée aux PMR
Vendredi 18/09 : réservé scolaires
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
10h / 11h30 / 13h /14h / 15h30 / 17h
Payant : 5€
Sur réservation (au plus tard le 17/09)
Renseignements :
06 82 17 36 22
naa.michel@gmail.com

Village de Rieux-Volvestre 5 place Lastic Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 17 36 22 »}, {« type »: « email », « value »: « naa.michel@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:naa.michel@gmail.com »}]
Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.

©OTIVolvestre

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