Visite commentée : au temps des chanoines, Village de Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre
vendredi 18 septembre 2026 · Village de Rieux-Volvestre · Rieux-Volvestre
Informations pratiques
Visite commentée : au temps des chanoines 18 et 19 septembre Village de Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Payant : 5€ / Sur réservation (au plus tard le 17/09)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.
Attention, pas adaptée aux PMR
Vendredi 18/09 : réservé scolaires
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
10h / 11h30 / 13h /14h / 15h30 / 17h
Payant : 5€
Sur réservation (au plus tard le 17/09)
Renseignements :
06 82 17 36 22
naa.michel@gmail.com
Village de Rieux-Volvestre 5 place Lastic Rieux-Volvestre, Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 17 36 22 »}, {« type »: « email », « value »: « naa.michel@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:naa.michel@gmail.com »}]
Venez visiter cette maison du 15ème siècle, à pans de bois avec son mobilier, sa belle cheminée classée et son jardin médiéval exotique.
©OTIVolvestre
À voir aussi à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne)
- VISITE NOCTURNE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre 25 août 2026
- STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Rieux-Volvestre 30 août 2026
- LES JEUDIS À LA GUINGUETTE DE RIEUX-VOLVESTRE Place du Préau Rieux-Volvestre 3 septembre 2026
- 4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE Rieux-Volvestre 13 septembre 2026
- Portes Ouvertes « Art Gallery », Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre 19 septembre 2026