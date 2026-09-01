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AGENDA · Montesquieu-Volvestre

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS Place de la Halle Montesquieu-Volvestre

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Halle · Montesquieu-Volvestre

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS Place de la Halle Montesquieu-Volvestre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
EGLISE SAINT-VICTOR
Ville
31310 Montesquieu-Volvestre
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montesquieu-Volvestre

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS

Place de la Halle EGLISE SAINT-VICTOR Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
(Re)découvrez l’église de Saint-Victor en même tant que les Journées Agricoles du Volvestre.   .

Place de la Halle EGLISE SAINT-VICTOR Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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