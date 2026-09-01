JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS Place de la Halle Montesquieu-Volvestre
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Halle · Montesquieu-Volvestre
Informations pratiques
Montesquieu-Volvestre
JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS
Place de la Halle EGLISE SAINT-VICTOR Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
(Re)découvrez l’église de Saint-Victor en même tant que les Journées Agricoles du Volvestre. .
Place de la Halle EGLISE SAINT-VICTOR Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.
L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTESQUIEU-VOLVESTRE CONFERENCES ET EXPOSITIONS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE