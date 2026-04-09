Marle

Journées Celtes à Marle

Moulin de Marle Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Offrez-vous un voyage dans les temps antiques à Marle !

Pour les premières Reconstitutions historiques de l’année, le musée de Marle accueille des associations de reconstitution antique pour sa troisième édition des Journée Celtes.

Vous pourrez y découvrir la vie des peuples du nord de la Gaule ainsi que d’autres peuples méditerranéens avant l’invasion romaine par leur artisanat et leur vie quotidienne (avec démonstrations d’artisanat et de combats)…

RV sur le site du Musée tout le week-end ! .

Moulin de Marle Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 69 22 11 mediation-culturelle@laligue02.org

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English :

Take a trip back to ancient times at Marle!

L’événement Journées Celtes à Marle Marle a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon