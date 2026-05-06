Journées de la mémoire : mémoires des esclavages, de l’abolition, des résistances et des héritages, Bordeaux, Bordeaux

Journées de la mémoire : mémoires des esclavages, de l’abolition, des résistances et des héritages 10 – 23 mai Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Pour cette 11e édition, Bordeaux réaffirme son engagement pour une mémoire partagée et vivante.

Dimanche 10 mai

de 15h à 18h – PERFORMANCE : Institut des Afriques (IdAf) – « Mémoires capillaires »

Musée d’Aquitaine

Lundi 11 mai

– de 12h30 à 14h30 – PROJECTIONS : Université Bordeaux Montaigne (UBM) et Les Afriques dans le Monde (LAM) – « Explorations décoloniales : traces, récits et réappropriations de la métropole bordelaise » Auditorium – Bibliothèque Mériadeck

– de 16h30 à 17h30 – INAUGURATION – Ville de Bordeaux et Musée des Arts décoratifs et du Design (MADD) – « Dévoilement de la plaque mémorielle de l’hôtel de Lalande » MADD

– de 18h30 à 19h30 – LECTURES – MC2a « OsoToriOso – Lectures performatives » Les Glacières de la banlieue

Mardi 12 mai

– de 17h30 à 18h30 – LECTURES : La Conférence du Barreau de Bordeaux « Déclamation de textes » Jardins de la mairie

– de 18h30 à 20h – SOIRÉE / PERFORMANCE – KLAC : « Calliope entre Garonne et Atlantique » Musée d’Aquitaine

– de 19h à 21h – PROJECTION : Safoi Babana-Hampton, CM98, CACM Events « Projection du documentaire Chœurs Atlantiques : Tales from the Atlantic Beyond », Marché des douves

Mercredi 13 mai

– de 16h à 17h30 – VISITE : De Saint-Migue à Porte Neuve – Capus

« De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel ! », départ de la visite devant l’église Sainte-Croix

– de 17h à 19h RENCONTRE : Alecia McKenzie et la maison d’édition Atlantiques déchainés – « Présentation du recueil Marins désarmés / Unarmed Mariners », Bibliothèque Mériadeck

– de 18h30 à 19h – SPECTACLE : Conservatoire de Bordeaux – Département Théâtre « Traces », Square Dom Bedos

25 ans de la loi Taubira – de 19h à 21h – TABLE RONDE : Capc et Musée d’Aquitaine – « Mémoire et justice – quand la loi reconnaît un crime contre l’humanité », Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

Jeudi 14 mai

– de 19h à 21h – CONCERT : Compagnie Résonance « Voix & Corpsmémoire-Hwessi(n) Royales », Bien Public

Vendredi 15 mai

– de 19h à 22h – SOIRÉE / PERFORMANCE : Cie Fabre/Sènou et Cie Vincent Harisdo « Mémoires et résiliences », Marché des Douves

Samedi 16 mai

– de 14h à 17h – SPECTACLE : Collectif Voix de femmes « Voix de femmes en arc de mémoire autour de Modeste Testas » Statue d’Al Pouessi (Modeste Testas) , Quai Louis XVIII – Bourse Maritime

– de15h à 18h – ATELIER : CACM Events « Se libérer par le chant gospel », Marché des Douves

Dimanche 17 mai

de11h à 12h30 – VISITE : De Saint-Migue à Porte Neuve – Capus « De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel ! », départ de la visite devant l’église Sainte-Croix

Lundi 18 mai

– de 11h à 12h – CÉRÉMONIE : Association Amitié France Haïti « Fête du drapeau haïtien et hommage à Toussaint Louverture », square Toussaint Louverture

– de 14h à 17h – COLLOQUE :Association Ruelle « Conférence : Esclavage et exploitation : quelles réalités au-delà des différences historiques ? »

Eléments de réflexion et implications pour l’accompagnement des victimes.

Salons de la mairie

– de 17h30 à 19h – VERNISSAGE : Association Ruelle « Vernissage de l’exposition Esclavage et exploitation : portraits d’hier et d’aujourd’hui », Bibliothèque Mériadeck 2e étage

Mardi 19 mai

– de 12h15 à 13h15 – VISITE : Musée d’Aquitaine et Université Bordeaux Montaigne – « Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage », Musée d’Aquitaine

– de 17h à 20h – SORTIE DE RÉSIDENCE : Lisa Derocle Ho-Léong et La Petite Sœur (Barbey Village) « Diasporamas, un panorama des mondes diasporiques », La Petite Soeur – Barbey Village

– de 18h30 à 23h – CONFÉRENCE / CONCERT : Swingtime Bordeaux « Jazzpora », Musée d’Aquitaine

Mercredi 20 mai

25 ans de la loi Taubira – de 14h30 à 15h30 – VISITE commentée : Musée d’Aquitaine « Le journal de bord du Patriote », Musée d’Aquitaine

– de 17h à 18h30 – VISITE « De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel ! », départ de la visite devant l’église Sainte-Croix

– de 18h30 à 19h30 – RENCONTRE / LECTURE : Association Amitié France Haïti (AAFH) et Le Guide du Bordeaux colonial – association décoloniale « Free Haïti, mon pays dans tous mes rêves », Jardin Botanique – auditorium des serres du Jardin

Jeudi 21 mai

– de14h à 15h30 – SPECTACLE

Ville de Bordeaux, Rectorat de l’académie de Bordeaux et compagnie Fabre/Sènou Prestations artistiques « Sur les traces de l’esclavage », Jardin de la mairie – Musée des Beaux-Arts

– de 14h30 à 15h30 – LECTURE / SPECTACLE : Isabelle Kanor « Lectures en déambulation : pièces à conviction », Musée d’Aquitaine

25 ans de la loi Taubira – de 16h à 18h – TABLE RONDE : Musée d’Aquitaine « Une loi peutelle reconnaître l’histoire et réparer les mémoires ? », Musée d’Aquitaine

Vendredi 22 mai

25 ans de la loi Taubira

– de 10h à 12h – PROJECTION : MC2a

« Le Panthéon des mémoires noires », Bibliothèque Mériadeck

– de 12h15 à 13h15 – VISITE : Musée d’Aquitaine « Une boucle de ceinturon : la bataille de la Ravines-à-Couleuvres, le 23 février 1802 », Musée d’Aquitaine

– de 18h à 22h30 – SPECTACLE / CONCERT : CACM Events

« Arts vivants et Mémoire festive », Salle municipale Son Tay

– de 19h à 22h – CONFÉRENCE / SPECTACLE : Cie La Reverb « Musique, esclavage et colonisation au Brésil », La Maison Ouverte

– de 20h à 23h – DÉAMBULATION : Dynamit’La « Evenement commémoratif de l’abolition de l’esclavage – déambulation carnavalesque », départ : Place de la Bourse

Samedi 23 mai

– de 16h à 18h – CONCERT / PERFORMANCE : Compagnie Lomas et Titania « Cumbia Rebelle – Mémoire en mouvement », Musée Mer Marine

– de 20h30 à 22h30 – ¬ SOIRÉE / CONCERT : Rezonans « Chimin Razié : quintet de jazz ultramarin » – Le Pas de Lune

Journée de commémoration officielle – Samedi 23 mai

Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial

de 11h à 12h30 – COMMÉMORATION – Cérémonie – Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial – Statue d’Al Pouessi (Modeste Testas), Quai Louis XVIII – Bourse Maritime

Expositions

– Du 10 au 23 mai 2026 – Exposition « Architecture et mémoires de l’esclavage », Hall du cinéma Utopia

– Du 10 au 23 mai 2026 – Association La Kaz et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage – Exposition « #CESTNOTREHISTOIRE – Esclavage et abolitions : une histoire de France », Centre d’animation Bastide Benauge

– Du 18 mai au 29 juillet 2026 – Association Ruelle et la photographe Gaëlle Encrenaz – Exposition « Esclavage et exploitation : portraits d’hier et d’aujourd’hui », Bibliothèque Mériadeck

À voir également

– Archives de Bordeaux Métropole > mardi 5 mai : « Casimir Fidèle, parcours d’un affranchi » – Une conférence en présence de Julie Duprat, archiviste paléographe et écrivaine. Réservations sur toutartfaire.com

– Archives départementales de la Gironde, une programmation dédiée à la mémoire de l’esclavage autour de son projet « En liberté comme toi ! » qui se tiendra du 18 au 22 mai.

– Bibliothèques de Bordeaux : des moments d’échanges et de réflexions autour des mémoires liées à l’esclavage, dont un échange le lundi 16 juin avec Julia Prest à la bibliothèque Mériadeck. En savoir plus : bibliotheque.bordeaux.fr/accueil

– Musée Mer Marine : des évènements autour de la mémoire de l’esclavage, de son abolition et de ses résistances. En savoir plus : mmmbordeaux.com/agenda

Les musées et services d’archives mobilisés pour les 25 ans de la loi Taubira

Promulguée le 21 mai 2001, la loi dite « Taubira » est mise à l’honneur cette année dans nombre de musées et services d’archives, avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et du ministère de la Culture.

À partir du 23 mai 2026, (re)découvrez trois pièces importantes du musée d’Aquitaine, exposées dans la section « Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage » : le livre de bord du navire négrier Le Patriote est relu à la lumière du droit contemporain et de la notion de crime contre l’humanité ; un petit tableau d’Agostino Brunias vient rappeler la résistance héroïque des Caraïbes noirs de l’île de Saint-Vincent ; et entre histoire familiale et mémoire collective, une œuvre de Gilles Elie-Dit-Cosaque, Lambeaux #21, témoigne des profonds traumatismes encore à l’œuvre dans les sociétés directement impactées par la traite et l’esclavage.

Enfin, un nouveau dispositif vidéo rendra hommage au discours que Christiane Taubira, alors députée de la Guyane, prononce à l’Assemblée nationale le 18 février 1999 ; il est le résultat d’une belle coopération avec le lycée François Mauriac, l’association Haut les mots (Sciences Po Bordeaux) et la Conférence du Barreau de Bordeaux.

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17621 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/rappelons-nous-explorations-decoloniales-traces-recits-et-reappropriations-de-la-metropole »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17622 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17623 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17626 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17624 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/projection-du-documentaire-choeurs-atlantiques-tales-atlantic-beyond »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/node/17652 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/rappelons-nous-rencontre-avec-alecia-mckenzie »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/rappelons-nous-vernissage-exposition »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/bordeaux-au-18e-siecle-le-commerce-atlantique-et-lesclavage »}, {« link »: « https://toutartfaire.com/ »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/accueil »}, {« link »: « https://www.mmmbordeaux.com/agenda/ »}]

Chaque année en mai, les Journées de la mémoire commémorent les victimes de l’esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions. journées de la mémoire bordeaux

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.