Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Pole d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

lundi 10 août 2026 · Pole d'interprétation de la Préhistoire · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire

Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

9h30. Études, visites, conférences, ateliers. Ouvert à tous. Aucun niveau nécessaire. Entrée libre

Journées de la Préhistoire, ouvertes à tous. Sur inscription. Certaines visites demandent une participation financières.

Au programme

-Lundi 10/08 9h30 Généralités sur la Préhistoire. 14h30 Visite de l’exposition du Musée National de Préhistoire

-Mardi 11/08: 9h30 Châtelperronien, Aurignacien, Gravettien, Solutréen. 15h30 Conférence Cinématographique (gratuit)

-Mercredi 12/08 9h30 Étude du Badegoulien, Magdalénien, Azilien

-Jeudi 13/08 9h30 Laborien, datation Préhistoire. 15h. Visite du Site Paléolithique du Moustier

-Vendredi 14/08 9h30 Film documentaire (dans la peau des premiers paysans de France). 15h Visite de Laugerie basse

-Dimanche 16/08 9h30 Étude sur la naissance de l’Art et l’Art mobilier. 14h30 Visite deu Conquil à saint Léon sur Vézère

Entrée libre. réservation conseillée .

Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97

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English : Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire

9:30 a.m. Lectures, tours, conferences, workshops. Open to everyone. No prior experience required. Free admission

L’événement Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère