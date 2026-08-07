Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Pole d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies
lundi 10 août 2026 · Pole d'interprétation de la Préhistoire · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire
Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
9h30. Études, visites, conférences, ateliers. Ouvert à tous. Aucun niveau nécessaire. Entrée libre
Journées de la Préhistoire, ouvertes à tous. Sur inscription. Certaines visites demandent une participation financières.
Au programme
-Lundi 10/08 9h30 Généralités sur la Préhistoire. 14h30 Visite de l’exposition du Musée National de Préhistoire
-Mardi 11/08: 9h30 Châtelperronien, Aurignacien, Gravettien, Solutréen. 15h30 Conférence Cinématographique (gratuit)
-Mercredi 12/08 9h30 Étude du Badegoulien, Magdalénien, Azilien
-Jeudi 13/08 9h30 Laborien, datation Préhistoire. 15h. Visite du Site Paléolithique du Moustier
-Vendredi 14/08 9h30 Film documentaire (dans la peau des premiers paysans de France). 15h Visite de Laugerie basse
-Dimanche 16/08 9h30 Étude sur la naissance de l’Art et l’Art mobilier. 14h30 Visite deu Conquil à saint Léon sur Vézère
Entrée libre. réservation conseillée .
Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97
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English : Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire
9:30 a.m. Lectures, tours, conferences, workshops. Open to everyone. No prior experience required. Free admission
L’événement Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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