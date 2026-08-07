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Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Pole d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

lundi 10 août 2026 · Pole d'interprétation de la Préhistoire · Les Eyzies

Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Pole d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Pole d'interprétation de la Préhistoire
Adresse
30 Rue du Moulin
Ville
24620 Les Eyzies
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Les Eyzies

Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire

Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-10

9h30. Études, visites, conférences, ateliers. Ouvert à tous. Aucun niveau nécessaire. Entrée libre
Journées de la Préhistoire, ouvertes à tous. Sur inscription. Certaines visites demandent une participation financières.

Au programme
-Lundi 10/08 9h30 Généralités sur la Préhistoire. 14h30 Visite de l’exposition du Musée National de Préhistoire
-Mardi 11/08: 9h30 Châtelperronien, Aurignacien, Gravettien, Solutréen. 15h30 Conférence Cinématographique (gratuit)
-Mercredi 12/08 9h30 Étude du Badegoulien, Magdalénien, Azilien
-Jeudi 13/08 9h30 Laborien, datation Préhistoire. 15h. Visite du Site Paléolithique du Moustier
-Vendredi 14/08 9h30 Film documentaire (dans la peau des premiers paysans de France). 15h Visite de Laugerie basse
-Dimanche 16/08 9h30 Étude sur la naissance de l’Art et l’Art mobilier. 14h30 Visite deu Conquil à saint Léon sur Vézère

Entrée libre. réservation conseillée   .

Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 

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English : Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire

9:30 a.m. Lectures, tours, conferences, workshops. Open to everyone. No prior experience required. Free admission

L’événement Journées de la Préhistoire Découvrir la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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