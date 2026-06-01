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Journées de l’Archéologie Une salade César ? Rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer

Journées de l’Archéologie Une salade César ? Rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue du Dr Menguy

Adresse : Cente d'interprétation Vorgium

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Journées de l’Archéologie Une salade César ?

Rue du Dr Menguy Cente d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le centre d’interprétation inaugurera ces expositions estivales autour de l’alimentation dans l’Antiquité et ses enjeux aujourd’hui en Bretagne, avec des animations spéciales grâce à la venue de la troupe d’animation historique Letavia !   .

Rue du Dr Menguy Cente d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07 

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English :

L’événement Journées de l’Archéologie Une salade César ? Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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