Journées de patrimoine de pays à Toulon-sur-Arroux Rendez-vous devant l’église romane Toulon-sur-Arroux

Toulon-sur-Arroux

Journées de patrimoine de pays à Toulon-sur-Arroux

Rendez-vous devant l’église romane Le bourg Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Visitez Toulon-sur-Arroux comme vous ne l’avez jamais fait.

La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.

À Toulon-sur-Arroux, l’association H.U.N.A. vous propose de suivre Véronique pour une visite historique, sensorielle et énergétique, sur les pas de quelques-uns des personnages qui ont marqué l’histoire du village, et à travers les pépites de son patrimoine architectural, vernaculaire et naturel.

Une séance est prévue, le dimanche 28 juin de 9h30 à 11h00. Le rendez-vous est fixé devant l’église romane. Don libre, sans inscription. .

Rendez-vous devant l’église romane Le bourg Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Journées de patrimoine de pays à Toulon-sur-Arroux

L’événement Journées de patrimoine de pays à Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne