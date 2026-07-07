Informations pratiques

Rognonas

Journées des enfants

Mardi 10 novembre 2026 de 10h à 17h. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 10:00:00

fin : 2026-11-10 17:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Journées des enfants de Rognonas, placée sous le signe de la joie et du partage en famille.

Le Comité des fêtes vous invite à la Journée des Enfants !



À l’occasion de la Journée des enfants, le Comité des fêtes vous donne rendez-vous le samedi 10 octobre de 10h à 17h sur la place du Marché.

Cette journée, sera dédiées aux rires, aux jeux et aux moments partagés en famille.



Au programme structures gonflables, nombreuses activités ludiques, surprises tout au long de la journée… et, pour clôturer ce moment festif, un spectacle de magie émerveillera petits et grands en fin de journée.



Venez nombreux partager un moment de joie et de convivialité en famille ! .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 33 00

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English :

Rognonas Children’s Days, a celebration of joy and family togetherness.

L’événement Journées des enfants Rognonas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence