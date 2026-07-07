Informations pratiques

Rognonas

Octobre Rose

Du dimanche 4 au lundi 5 octobre 2026 de 10h à 16h. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-05 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association Ancêtromobile organise une journée d’action afin de récolter des dons contre le cancer du sein sur la place du Marché de Rognonas.

Pour sa 3e édition , l’Ancêtromobile vous attend le samedi 4 octobre sur la place du Marché de Rognonas.



N’hésitez pas à venir de 10h à 16h pour voir l’exposition et faire des baptêmes à bord de voitures anciennes ou des balades en calèche, faire une pause gourmande au stand crêpes et autre , vous rafraîchir à la buvette, participer à notre traditionnelle tombola…



Le dimanche 5 octobre , des parcours de courses à pieds dont un parcours accessible aux PMR seront organisés dans le village .



Tous les dons récoltés du week-end seront reversés à l’Institut Sainte-Catherine d’Avignon .



Nous vous attendons nombreux … .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 47 25 52

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English :

The Ancêtromobile association is organizing a day of action to raise funds for the fight against breast cancer at the Place du Marché in Rognonas.

L’événement Octobre Rose Rognonas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence