UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rognonas

Thé dansant Place du Marché Rognonas

lundi 12 octobre 2026 · Place du Marché · Rognonas

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place du Marché
Adresse
Centre Culturel de Rognonas
Ville
13870 Rognonas
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Rognonas

Thé dansant

Lundi 12 octobre 2026 de 15h à 19h. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 15:00:00
fin : 2026-10-12 19:00:00

Date(s) :
2026-10-12

Thé dansant au Centre culturel.
L’association Chats nomades vous invite à un thé dansant solidaire le dimanche 12 octobre 2026, de 15 h à 19 h, au Centre culturel.

Venez partager un moment convivial et festif au profit de la cause féline ! Musique, danse, bonne humeur et solidarité seront au rendez-vous pour soutenir les actions menées en faveur des chats recueillis et protégés par l’association.

Venez nombreux, ambiance garantie !   .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 35 86 98  chatsnomades13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea dance at the Cultural Center.

L’événement Thé dansant Rognonas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence