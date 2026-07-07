Thé dansant Place du Marché Rognonas

Informations pratiques

Rognonas

Thé dansant

Lundi 12 octobre 2026 de 15h à 19h. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 15:00:00

fin : 2026-10-12 19:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Thé dansant au Centre culturel.

L’association Chats nomades vous invite à un thé dansant solidaire le dimanche 12 octobre 2026, de 15 h à 19 h, au Centre culturel.



Venez partager un moment convivial et festif au profit de la cause féline ! Musique, danse, bonne humeur et solidarité seront au rendez-vous pour soutenir les actions menées en faveur des chats recueillis et protégés par l’association.



Venez nombreux, ambiance garantie ! .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 35 86 98 chatsnomades13@gmail.com

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English :

Tea dance at the Cultural Center.

L’événement Thé dansant Rognonas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence