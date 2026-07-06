Informations pratiques

Rognonas

Vide Grenier

Dimanche 27 septembre 2026 de 8h à 16h. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide Grenier sur la place du Marché.

L’association Chats nomades organise un vide-greniers solidaire au profit de la cause féline.



Faites de la place chez vous tout en soutenant une belle cause ! Venez vendre, chiner et partager une journée conviviale dans une ambiance chaleureuse et solidaire.

Les fonds récoltés permettront de poursuivre les actions de l’association en faveur des chats recueillis et protégés. .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 35 86 98 chatsnomades13@gmail.com

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English :

Flea Market in the Place du Marché.

L’événement Vide Grenier Rognonas a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence