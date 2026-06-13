Évellys

Journées des Hortensias

5 kermerian Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Des montagnes ou des côtes, en forme de boules, de fleurs plates, de panicules ou d’involucres, avec des feuilles de chêne, mais aussi rouge, rose, blanc, violet, bleu, mauve et même jaune;

Tels sont les adjectifs des hortensias.

Venez découvrir une des plus belles collections de Bretagne ouverte au public.

Dans le magnifique cadre des Jardins d’Ewen, les hydrangéacées n’auront plus de secrets pour vous. Les plantes sont mises en valeur dans les massifs arborés et colorés à côté des Magnolias et des rosiers encore en fleurs. En tout, les jardins comptent 390 variétés différentes, avec une très belle collection d’hortensias des montagnes et leurs fleurs plates délicates en fleurs de mi-juin à fin juillet. Les autres hortensias sont en fleurs de juillet à fin septembre pour les derniers, sans compter les fanaisons qui durent jusqu’en octobre.

La visite libre s’étire sur un parcours d’1.3km sur la surface de 1.7ha des jardins durant ces quatre jours dédiés à ces plantes connues mais qui révèlent une multitude de surprises.

Vous pourrez aussi acheter des hortensias et autres Rhodos, Camellias, Hibiscus… sous les conseils du maître des lieux. .

5 kermerian Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 99 28

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English :

L’événement Journées des Hortensias Évellys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE