Informations pratiques

Blaison-Saint-Sulpice

Journées du Patrimoine 1000 ans d’histoires pour découvrir l’église et le village de Blaison

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez l’église et le village de Blaison

Visite-promenade avec André, le fameux guide-conteur de Blaison qui propose une voyage de charme dans le temps et dans l’espace pour découvrir les secrets et les étonnantes histoires des grandes figures qui ont façonné ce beau village ligérien depuis sa naissance au début du XIe siècle.

Visite en déambulation Durée 2h00 Participation libre au profit du Sablier, société d’histoire de Blaison Saint-Sulpice.

Contact aleroyblaison@wanadoo.fr .

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire aleroyblaison@wanadoo.fr

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English :

During Heritage Days, come explore the church and village of Blaison

L’événement Journées du Patrimoine 1000 ans d’histoires pour découvrir l’église et le village de Blaison Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages