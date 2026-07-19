Informations pratiques

Blaison-Saint-Sulpice

Journées du Patrimoine Le monde oublié et fascinant des cloches d’église

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez

Les 2 cloches monumentales de Blaison seront descendues sur le parvis le 27 septembre avant de partir en restauration.

Ce spectacle rare et spectaculaire est l’occasion de revenir sur l’histoire mouvementée des cloches d’églises qui déchainèrent pendant des siècles la passion et la haine.

Public assis Durée 1h30 Participation libre au profit de Vive Saint-Aubin (www.vive-st-aubin.com)

Contact philippe.sachetti@gmail.com .

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire philippe.sachetti@gmail.com

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English :

During Heritage Days, discover

L’événement Journées du Patrimoine Le monde oublié et fascinant des cloches d’église Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages