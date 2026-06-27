Journées du patrimoine 2026 L’Ill*wald face au changement climatique Sélestat
samedi 19 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Journées du patrimoine 2026 L’Ill*wald face au changement climatique
Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour faire face au défi du changement climatique, deux mots d’ordre anticiper pour mieux s’adapter. Prévoir chaussures de randonnée ou bottes en caoutchouc et vêtements adaptés à la météo
Diminution du nombre de jours de gel, augmentation des températures en été, répartition des précipitations modifiée…Les manifestations du changement climatique sont déjà perceptibles. Elles impactent la nature et modifient les activités humaines.
Pour faire face à ce défi, deux mots d’ordre anticiper pour mieux s’adapter. C’est ce que le service Environnement vous propose de découvrir au fil d’une balade dans la réserve naturelle de l’Ill*wald.
Equipement prévoir des chaussures de randonnée, voire des bottes en caoutchouc et des vêtements adaptés à la météo. 0 .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
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English :
To tackle the challenge of climate change, there are two key principles: plan ahead to adapt more effectively. Be sure to pack hiking shoes or rubber boots and clothing suitable for the weather.
L’événement Journées du patrimoine 2026 L’Ill*wald face au changement climatique Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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