Journées du patrimoine 2026, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes

Informations pratiques

Journées du patrimoine 2026 Dimanche 20 septembre, 11h00 Plan B – Tram arrêt Lauriers Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Une visite du quartier du Grand Bellevue à vélo !

Dimanche 20 septembre à 11h00 – durée 1h15

Les chef.fe.s de projets de la transformation de ce quartier vous invitent à le découvrir en pédalant.

De la construction des grands ensembles dans les années 70 aux immeubles en cours de construction, en passant par les équipements du quartier et les espaces verts, le Grand Bellevue raconte un quartier en mouvement et à l’histoire riche.

Rendez-vous arrêt de Tram Lauriers

Réservation nécessaire à projet.bellevue@nantesmetropole.fr

Des vélos pourrons vous être prêtés le temps de la balade sur demande lors de la réservation.

En partenariat avec la cabane à vélo de Bellevue

Plan B – Tram arrêt Lauriers Rue Romain Rolland – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}]

Une visite du quartier du Grand Bellevue à vélo