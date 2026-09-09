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Journées du patrimoine 2026, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Informations pratiques
Journées du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Saint-Germain-au-Mont-d’Or Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Retrouvez les informations sur le site se la mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or : www.saintgermainaumontdor.org.
Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.saintgermainaumontdor.org/ »}]
A la découverte du patrimoine local !
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