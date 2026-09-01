Journées du Patrimoine 2026 Conservatoire de la cité du meuble Saint-Loup-sur-Semouse

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de la cité du meuble · Saint-Loup-sur-Semouse

Informations pratiques

Saint-Loup-sur-Semouse

Journées du Patrimoine 2026

Conservatoire de la cité du meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées du Patrimoine s’invitent au Conservatoire de la Cité du Meuble !

Les 19 et 20 septembre, poussez les portes du Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup et partez à la découverte d’un patrimoine vivant, entre histoire, savoir-faire et créativité !

Rendez-vous

Samedi 19 septembre de 10h à 18h.

Dimanche 20 septembre de 13h à 16h.

Au programme

-Deux expositions photos Saint-Loup d’hier à aujourd’hui et Le bois dans tous ses états (en collaboration avec Arcadie et Gilles Mettetal).

-Le concours photo des enfants organisé par le CCASC.

-Des expositions, démonstrations et ateliers animés par des artisans et créateurs de la filière bois.

-Des visites guidées du Conservatoire de la Cité du Meuble.

-Des jeux en bois géants pour petits et grands.

Un week-end convivial à partager en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses du patrimoine local et les métiers du bois ! .

Conservatoire de la cité du meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 06 22 mairie@saint-loup.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine 2026

L’événement Journées du Patrimoine 2026 Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD