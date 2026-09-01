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Visite d’un atelier de lutherie Guitares BFG Saint-Loup-sur-Semouse

vendredi 18 septembre 2026 · Guitares BFG · Saint-Loup-sur-Semouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Guitares BFG
Adresse
59 Rue Albert Thomas
Ville
70800 Saint-Loup-sur-Semouse
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Loup-sur-Semouse

Visite d’un atelier de lutherie

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-10-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16 2026-11-13

Dans l’atelier du luthier, découvrez le matériel utilisé ainsi que la façon de procéder pour faire naître ou réparer des instruments.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite).
RDV à 14h30 à l’atelier Guitares BFG, à Saint Loup sur Semouse.   .

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite d’un atelier de lutherie

L’événement Visite d’un atelier de lutherie Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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