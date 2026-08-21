Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Conservatoire de la cité du meuble, Conservatoire de la cité du meuble, Saint-Loup-sur-Semouse
vendredi 18 septembre 2026 · Conservatoire de la cité du meuble · Saint-Loup-sur-Semouse
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Conservatoire de la cité du meuble 18 et 19 septembre Conservatoire de la cité du meuble Haute-Saône
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Les Journées du Patrimoine s’invitent au Conservatoire de la Cité du Meuble !
Les 19 et 20 septembre, poussez les portes du Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup et partez à la découverte d’un patrimoine vivant, entre histoire, savoir-faire et créativité !
Rendez-vous :
- Samedi 19 septembre de 10h à 18h
- Dimanche 20 septembre de 13h à 16h
Au programme :
- Deux expositions photos : Saint-Loup d’hier à aujourd’hui et Le bois dans tous ses états (en collaboration avec Arcadie et Gilles Mettetal).
- Le concours photo des enfants organisé par le CCASC.
- Des expositions, démonstrations et ateliers animés par des artisans et créateurs de la filière bois.
- Des visites guidées du Conservatoire de la Cité du Meuble.
- Des jeux en bois géants pour petits et grands.
Un week-end convivial à partager en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses du patrimoine local et les métiers du bois !
Conservatoire de la cité du meuble 70800 Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Les Journées du Patrimoine s’invitent au Conservatoire de la Cité du Meuble !
© Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse