Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Conservatoire de la cité du meuble, Conservatoire de la cité du meuble, Saint-Loup-sur-Semouse

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Conservatoire de la cité du meuble 18 et 19 septembre Conservatoire de la cité du meuble Haute-Saône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine s’invitent au Conservatoire de la Cité du Meuble !

Les 19 et 20 septembre, poussez les portes du Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup et partez à la découverte d’un patrimoine vivant, entre histoire, savoir-faire et créativité !

Rendez-vous :

Samedi 19 septembre de 10h à 18h

Dimanche 20 septembre de 13h à 16h

Au programme :

Deux expositions photos : Saint-Loup d’hier à aujourd’hui et Le bois dans tous ses états (en collaboration avec Arcadie et Gilles Mettetal).

Le concours photo des enfants organisé par le CCASC.

Des expositions, démonstrations et ateliers animés par des artisans et créateurs de la filière bois.

Des visites guidées du Conservatoire de la Cité du Meuble.

Des jeux en bois géants pour petits et grands.

Un week-end convivial à partager en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses du patrimoine local et les métiers du bois !

Conservatoire de la cité du meuble 70800 Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Les Journées du Patrimoine s’invitent au Conservatoire de la Cité du Meuble !

© Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse