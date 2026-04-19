Journées du patrimoine à Guerlesquin Guerlesquin
Journées du patrimoine à Guerlesquin Guerlesquin samedi 19 septembre 2026.
Guerlesquin
Journées du patrimoine à Guerlesquin
Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
> Samedi 19 Septembre
– de 10h à 18h La chapelle St Jean (17ème) et l’église (15ème et 19ème) seront ouvertes librement à la visite.
Des commentaires seront à disposition des visiteurs.
– de 14h30 à 17h30 Circuit découverte du centre historique puis des chapelles Saint Trémeur et Saint Modez, ouvertes exceptionnellement.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Gratuit. Prévoir un véhicule. Co-voiturage
> Dimanche 20 Septembre
– de 10h à 18h La chapelle St Jean (17ème) et l’église (15ème et 19ème) seront ouvertes librement à la visite.
Des commentaires seront à disposition des visiteurs.
– de 14h30 à 18h30 Les chapelles Saint Trémeur et Saint Modez seront ouvertes exceptionnellement avec des commentaires à disposition. .
Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 81 79
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English : Journées du patrimoine à Guerlesquin
L’événement Journées du patrimoine à Guerlesquin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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