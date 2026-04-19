Guerlesquin

Journées du patrimoine à Guerlesquin

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

> Samedi 19 Septembre

– de 10h à 18h La chapelle St Jean (17ème) et l’église (15ème et 19ème) seront ouvertes librement à la visite.

Des commentaires seront à disposition des visiteurs.

– de 14h30 à 17h30 Circuit découverte du centre historique puis des chapelles Saint Trémeur et Saint Modez, ouvertes exceptionnellement.

Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Gratuit. Prévoir un véhicule. Co-voiturage

> Dimanche 20 Septembre

– de 10h à 18h La chapelle St Jean (17ème) et l’église (15ème et 19ème) seront ouvertes librement à la visite.

Des commentaires seront à disposition des visiteurs.

– de 14h30 à 18h30 Les chapelles Saint Trémeur et Saint Modez seront ouvertes exceptionnellement avec des commentaires à disposition. .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 81 79

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English : Journées du patrimoine à Guerlesquin

L’événement Journées du patrimoine à Guerlesquin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX