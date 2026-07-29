JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BANQUE DE FRANCE

BANQUE DE FRANCE 4 Rue Antoine Deville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

À la découverte de la Banque de France

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Au programme de cette journée une visite libre et de nombreuses animations. Pénétrez dans un lieu habituellement fermé au public en explorant librement le grand hall, la salle des coffres dédiée aux particuliers, ainsi que les jardins. Découvrez les missions régionales de la Banque de France à travers plusieurs stands thématiques monnaie et billets, services aux particuliers et aux entreprises, éducation financière et budgétaire, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et recrutement. Les plus jeunes peuvent quant à eux participer à une activité ludique une fresque géante à colorier !

Bon à savoir

– Réservation obligatoire, nombre de places limité.

– Dernier créneau de visite à 16h40

– Pièce d’identité obligatoire

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

BANQUE DE FRANCE 4 Rue Antoine Deville Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BANQUE DE FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE