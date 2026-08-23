Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche Guiche
samedi 19 septembre 2026 · Guiche
Informations pratiques
Guiche
Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche
Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
De 15h à 16h15 et de 16h à 17h15.
Partez à la découverte du cœur historique de Guiche à travers une visite commentée de son bourg. Au fil des ruelles, des maisons anciennes et des lieux emblématiques, ce parcours retrace l’évolution du village et révèle les traces de son histoire.
Lieu de rendez-vous Bourg de Guiche. Pas besoin de réserver. .
Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 info@guiche-auchterhouse.eu
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English : Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche
L’événement Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche Guiche a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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