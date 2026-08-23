Informations pratiques

Guiche

Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche

Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

De 15h à 16h15 et de 16h à 17h15.

Partez à la découverte du cœur historique de Guiche à travers une visite commentée de son bourg. Au fil des ruelles, des maisons anciennes et des lieux emblématiques, ce parcours retrace l’évolution du village et révèle les traces de son histoire.

Lieu de rendez-vous Bourg de Guiche. Pas besoin de réserver. .

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 info@guiche-auchterhouse.eu

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English : Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche

L’événement Journées du patrimoine A la découverte du bourg de Guiche Guiche a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque