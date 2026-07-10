Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne Grande rue de Chennebrun Armentières-sur-Avre
samedi 19 septembre 2026 · Grande rue de Chennebrun · Armentières-sur-Avre
Informations pratiques
Armentières-sur-Avre
Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne
Grande rue de Chennebrun Forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la forge Saint-Etienne vous accueille.
*Forge Saint-Etienne Visite libre ou commentée
Histoire de la forge outils de maréchal-ferrant, écrits de la famille Genty, le parler percheron, histoire de la frontière franco-normande.
Le patrimoine normand valorisé par l’artiste François Adeline Entrée On accède à la forge de St Étienne par l’extrémité sud de la Grande Rue de Chennebrun.
Sur place exposition d’œuvres de François Adeline, livret jeu, vidéo, circuits extérieurs
–> Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h. .
Grande rue de Chennebrun Forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie +33 6 84 30 15 34 asso.plume.toile@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne
L’événement Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure