Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne Grande rue de Chennebrun Armentières-sur-Avre

Informations pratiques

Armentières-sur-Avre

Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne

Grande rue de Chennebrun Forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la forge Saint-Etienne vous accueille.

*Forge Saint-Etienne Visite libre ou commentée

Histoire de la forge outils de maréchal-ferrant, écrits de la famille Genty, le parler percheron, histoire de la frontière franco-normande.

Le patrimoine normand valorisé par l’artiste François Adeline Entrée On accède à la forge de St Étienne par l’extrémité sud de la Grande Rue de Chennebrun.

Sur place exposition d’œuvres de François Adeline, livret jeu, vidéo, circuits extérieurs

–> Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h. .

Grande rue de Chennebrun Forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie +33 6 84 30 15 34 asso.plume.toile@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne

L’événement Journées du Patrimoine à la forge Saint-Etienne Armentières-sur-Avre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure