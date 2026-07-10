Journées du patrimoine potiers et poteries Mairie Armentières-sur-Avre

Informations pratiques

Armentières-sur-Avre

Journées du patrimoine potiers et poteries

Mairie 21 rue de la détourbe Armentières-sur-Avre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la mairie d’Armentières-sur-Avre organise plusieurs animations.

* Présentation de productions céramiques exceptionnelles du village des XVIIIe et XIXe. Une cinquantaine de pièces, issues principalement de collections privées, seront visibles durant ces journées du Patrimoine. Cela sera la première fois qu’un ensemble de poteries aussi important sera réunis dans un même lieu, qui plus est, le lieu où elles ont vues le jour. Des pièces exceptionnelles seront visibles durant ce week-end prolongé, à l’image d’une plaque religieuse représentant la Vierge allaitant datée de 1728, date la plus ancienne inscrite sur une pièce de centre, ou encore d’un plat à barbe réalisé par Jean Guincestre en 1750, seul plat à barbe connu de ce potier pourtant le plus prolifique d’entre tous. Plus de deux siècles après, les potiers d’Armentières-sur-Avre ont laissé une production unique que l’on retrouve dans les plus grands musées de France (le MUCEM et le musée de Sèvres entre autre) et qui émerveille les amateurs d’Art populaire.

Lors de cette journée, des photographies de productions et de la commune seront présentées, retraçant la vie du village et cet art de cette époque à nos jours.

Une potière amatrice sera présente et présentera sa production actuelle et la technique de fabrication qu’elle utilise.

Conférence et visites guidée de l’église Saint-Martin.

–> Du 18 au 20 septembre

– vendredi 18 septembre 2026 de 14h à 19h

– samedi 19 septembre 2026 de 10h à 19h

– dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h .

Mairie 21 rue de la détourbe Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie +33 2 78 98 95 65 armentieressuravre.mairie@gmail.com

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English : Journées du patrimoine potiers et poteries

L’événement Journées du patrimoine potiers et poteries Armentières-sur-Avre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure